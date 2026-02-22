Умер советский разведчик, ветеран ВОВ Петрос Петросян

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 10 0

За заслуги перед страной он награжден более чем сотней орденов и медалей.

Чем известен разведчик Петрос Петросян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Советский разведчик, ветеран ВОВ Петрос Петросян умер в возрасте 102 лет

Советский разведчик и ветеран Великой Отечественной войны Петрос Петросян ушел из жизни на 103-м году жизни. Об этом РИА Новости сообщила заместитель председателя Объединения ветеранов Армении, главный редактор журнала «Ветеран» Елена Шуваева.

«Петрос Арташесович скончался вчера вечером. В декабре ему исполнилось 102 года», — рассказала она.

До своего столетия Петросян возглавлял Комитет ветеранов Великой Отечественной войны при Объединении ветеранов Армении, а в последние два года занимал пост почетного председателя.

Петрос Петросян родился 19 декабря 1923 года в Армении. После окончания школы в 1941 году он добровольно вступил в Красную армию, а с 1942 года принимал участие в боевых действиях. Командуя артиллерийской батареей, он участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Венгрии, Румынии, Болгарии и Чехословакии. За время войны был трижды ранен, однако после лечения возвращался на фронт и дошел до Берлина.

В 2014 году вышла в свет его книга «Страницы из жизни разведчика», где он описал послевоенную службу в разведке, а также дипломатическую и общественную деятельность. С 1959 по 1972 год Петросян работал разведчиком на Ближнем Востоке, в Европе, Африке и на американском континенте, параллельно содействуя укреплению связей Армении с диаспорой.

За заслуги перед страной он награжден более чем сотней орденов и медалей, среди которых ордена «Красной звезды», «Отечественной войны I степени», а также медали «За боевые заслуги», «За активное участие в защите родины», «За активные действия в разведке» и другие.

Как ранее писал 5-tv.ru, на 94-м году жизни скончался геолог Александр Авдонин, который первым обнаружил захоронение останков императора Николая II и его семьи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:40
Умер советский разведчик, ветеран ВОВ Петрос Петросян
22:21
Норвегия выиграла медальный зачет Олимпиады-2026
21:59
Ольмерт уличил Нетаньяху в следовании позиции Трампа и нежелании мира с ХАМАС
21:43
Собянин сообщил о сбитии 24-го БПЛА, направлявшегося к Москве
21:38
Российских туристов вывезли с оставшейся без топлива Кубы
21:22
Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ по Белгородской области

Сейчас читают

Падение ребенка с седьмого этажа в Санкт-Петербурге попало на видео
С пломбиром в руках: SHAMAN пообещал показать настоящего себя 23 февраля
«Еще меньше»: Алена Водонаева перенесла повторную маммопластику спустя десять лет
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в пост приметы