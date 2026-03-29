Певица Zivert ударилась бровью об пол во время занятий йогой

Певица Юлия Зиверт, известная под псевдонимом Zivert, покалечилась во время занятий йогой. Артистка не удержала равновесие и упала. Об этом Юлия рассказала в социальных сетях.

«Можно уже сказать, что я посвящена в йогини? Стояла утром в асане, потеряла равновесие и ударилась бровью об пол», — написала артистка.

Юлия также прикрепила фото без обработки, на котором видно, что у нее рассечена бровь.

«Да, еще, кстати, с недавних пор я не обрабатываю кожу на фотках. И у меня есть поры, пигментация и немного седых волос. Да, я живой человек в конце концов», — добавила певица.

Фото: Instagram*/_zivert

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.