«Посвящена в йогини?» — Zivert покалечилась во время тренировки
Певица регулярно занимается спортом, чтобы поддерживать тело в тонусе.
Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev
Певица Zivert ударилась бровью об пол во время занятий йогой
Певица Юлия Зиверт, известная под псевдонимом Zivert, покалечилась во время занятий йогой. Артистка не удержала равновесие и упала. Об этом Юлия рассказала в социальных сетях.
«Можно уже сказать, что я посвящена в йогини? Стояла утром в асане, потеряла равновесие и ударилась бровью об пол», — написала артистка.
Юлия также прикрепила фото без обработки, на котором видно, что у нее рассечена бровь.
«Да, еще, кстати, с недавних пор я не обрабатываю кожу на фотках. И у меня есть поры, пигментация и немного седых волос. Да, я живой человек в конце концов», — добавила певица.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Zivert появилась на публике с обручальным кольцом, однако быстро развеяла слухи о помолвке. Исполнительница хита «Эгоистка» объяснила: кольцо просто красивое, а палец, на котором оно оказалось, — всего лишь удачное совпадение. Певица призналась, что сердце ее свободно, и она не находится в активном поиске.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
