«Посвящена в йогини?» — Zivert покалечилась во время тренировки

|
Лилия Килячкова
Певица регулярно занимается спортом, чтобы поддерживать тело в тонусе.

Зиверт покалечилась во время занятий йогой — фото

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Zivert ударилась бровью об пол во время занятий йогой

Певица Юлия Зиверт, известная под псевдонимом Zivert, покалечилась во время занятий йогой. Артистка не удержала равновесие и упала. Об этом Юлия рассказала в социальных сетях.

«Можно уже сказать, что я посвящена в йогини? Стояла утром в асане, потеряла равновесие и ударилась бровью об пол», — написала артистка.

Юлия также прикрепила фото без обработки, на котором видно, что у нее рассечена бровь.

«Да, еще, кстати, с недавних пор я не обрабатываю кожу на фотках. И у меня есть поры, пигментация и немного седых волос. Да, я живой человек в конце концов», — добавила певица.

Фото: Instagram*/_zivert

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Zivert появилась на публике с обручальным кольцом, однако быстро развеяла слухи о помолвке. Исполнительница хита «Эгоистка» объяснила: кольцо просто красивое, а палец, на котором оно оказалось, — всего лишь удачное совпадение. Певица призналась, что сердце ее свободно, и она не находится в активном поиске.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
Последние новости

18:51
18:31
18:14
18:00
17:56
17:36
Сейчас читают

Интересные материалы

