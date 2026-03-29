«Суровая школа жизни»: Полупанов об армии

Журналист Полупанов: армия меняет даже неприспособленных к жизни парней

Армия меняет даже неприспособленных к жизни парней. Такое мнение выразил музыкальный журналист Владимир Полупанов в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте к 25-летию фильма «ДМБ».

«Огромное количество молодых пацанов, которые были, может быть, не приспособлены даже к обычной жизни, попадая на фронт, проходят такую суровую школу, что быстро всему учатся и не только дронами управлять, но и держать в руках оружие», — заявил Полупанов.

Журналист добавил, что восхищается людьми, которые находятся в зоне боевых действий, защищают Родину, и назвал их героями.

Ранее в беседе с 5-tv.ru певец Илья Гуров заявил, что каждый мужчина должен отслужить в армии. Сам артист служил в ракетных войсках. По словам певца, это было сложное время, но очень интересное. Гуров считает, что если есть желание, если есть «порох в пороховницах», то каждый мужчина должен пройти эту школу жизни.

