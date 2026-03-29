В России расширили перечень машин, облагаемых налогом на роскошь

Министерство промышленности и торговли России обновило перечень машин, за которые владельцам придется платить повышенный транспортный налог. Список опубликоваkb на сайте ведомства.

В обновленный документ включили 305 моделей стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей и 268 машин, цена которых превышает 15 миллионов.

Помимо традиционных люксовых брендов, таких как Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini и Mercedes-Benz, в список попали китайские электрокары и гибриды, среди которых Zeekr, Lixiang, Voyah, HiPhi и Xiaomi. В перечень включили и российский бренд Aurus, американские Tesla и Ford, а также японскую Toyota.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в первой половине марта шесть официально представленных в России автомобильных брендов обновили прайс. При этом некоторые из них значительно повысили цены. Например, модель BAIC U5 Plus подорожала на 61 тысячу рублей. В то же время три бренда сделали свои модели доступнее. Среди подешевевших — кроссовер Omoda C7, его стоимость снизилась на 230 тысяч рублей.

