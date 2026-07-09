Думал, что не доживет до 40: как Охлобыстин готовится к юбилею и что вспоминает о прошлом

Актер Иван Охлобыстин готовится с размахом отметить 60-летие

Иван Охлобыстин готовится к юбилею. О чем сожалеет звезда сериала «Интерны»? Какие строит планы на будущее? Из-за чего он был уверен, что проживет всего 40 лет? Зачем актер обращался к психиатру? И в каком необычном увлечении признался? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я организую стол для своих близких друзей, совсем близких. У меня есть компания, там человек 30–40–50, которые со мной все эти десятилетия живут. Они очень разные: кто-то мент, кто-то бывший жулик», — делится артист.

В конце июля Ивану Охлобыстину исполнится 60 лет. Но к цифрам в паспорте актер относится спокойно. На недавнюю премьеру пришел с молодежной прической, все время шутил, что вообще смог дожить до солидного возраста. Думал, что ему отведено всего 40. И немало удивлен, какой активной оказалась зрелость.

«Мне внешность чем чуднее, тем моднее. Если разожрусь, я вообще достигну пика. <…> Альцгеймер и простатит — нет. Смотрите, как все вокруг клево, все гремит, движуха какая», — делится Иван Охлобыстин.

«Эта его живость, эта жажда какой-то жизни, эта игривость, она всегда в нем присутствовала. Энергичный, веселый, экспрессивный, настоящий. И за это мы все любим и ценим Ивана», — говорят певицы Катя и Волга.

Задор и бодрость знаменитость сохранил благодаря двум важным для себя вещам: любимой профессии и большой семье. У актера шестеро детей и уже трое внуков.

«Я абсолютно перед девчатами бессилен. Они мной как вертели, как баранкой на палочке, так и вертят. А ребята также, собственно. Я очень мягкий», — признается Охлобыстин.

С супругой артист прожил более 30 лет в крепком браке. И очень любит вспоминать, как познакомился с Оксаной в 1995 году. В тот момент она была уже известной актрисой. Охлобыстин понял с первого взгляда, что девушка в воздушном платье предназначена ему судьбой. И сразу же пошел в атаку — пригласил ее покататься по ночной Москве.

«Я был на мотоцикле, в шортах, в шнуровках, в жилетке дико исписанной, частью татуирован был уже — дикий дядька. Оксана согласилась с условием, что я отвезу ее домой. Я пообещал, но в итоге отвез ее к себе и не выпускал из дома, пока не появился третий ребенок. После этого она пришла в себя и поняла, что ей деваться уже некуда», — заявляет Иван Охлобыстин.

Солидный стаж брака не охладил пыл влюбленного артиста. Он по-прежнему предпочитает общество жены другим компаниям. И даже на гастролях не расстается с Оксаной.

«Она мой верный собутыльник. Вот я другим не доверяю, у меня райдера как такового нет. Когда меня спрашивают: «А какой вы?» Я говорю: «Вообще райдера никакого. Мне наплевать, что да как, но есть нюанс: я всегда езжу с супругой. Я не люблю искать собутыльника где-то на месте», — подчеркивает актер.

На самом деле Охлобыстин шутит. Он давно не увлекается спиртным, только может пригубить по праздникам. Ведь крепкие напитки однажды едва не разрушили его жизнь.

Иван Иванович всегда был, что называется, сорвиголова. В школе от его проделок сходил с ума педагогический состав. А многие учителя подозревали, что у него проблемы с психикой.

«Я был гиперактивный. Меня постоянно из школы отправляли к психиатру. Было ощущение, что я гидроцефал. Да и вел я себя необычно», — вспоминает актер.

На экзаменах во ВГИК один из членов приемной комиссии попросил Охлобыстина его удивить. На что Иван заявил, чтобы тот «шел куда подальше», ведь он пришел покорять мир, а не изумлять преподавателя. И все же поступил. А потом, от сессии до сессии, веселился с друзьями-студентами.

«Некоторых людей я знал как питерских панков. С ними я, значит, пил пиво на крышах Санкт-Петербурга или танцевал как неистово, тогда еще в „Сайгоне“. А сейчас это люди с бородами до пояса, с седыми, похожие на ветхозаветных старцев. Это очень забавно», — отмечает Иван Охлобыстин.

После выпуска его закадычными друзьями стали Гарик Сукачев, Александр Скляр, Михаил Горевой и Михаил Ефремов. Об их похождениях слагали легенды.

«Сам образ жизни был такой, что ты на мотоцикле мчишь, как в фильме „Адреналин“, стоя на сиденье ногами, пьяный одновременно. Еще умудряешься по дороге что-то делать», — говорит актер.

И даже женитьба не заставила его остановиться. Охлобыстин с сожалением вспоминает, что ранее он уходил в запои вместе с женой. Тогда обоим казалось, что так жить веселее. Например, в нетрезвом состоянии как-то раз они угнали баржу.

«Договорились, что капитан баржи перевезет нас на другой берег. И мы отправили его за мороженым, а сами на этой барже уплыли. Ловили нас всеми средствами и пришвартовывали», — рассказывает звезда.

Но потом супругам стало не до смеха. Они вдруг поняли, что попали в зависимость. А сам Охлобыстин уверяет, что даже пережил приступ белой горячки. Иван и Оксана смогли завязать. Их обоих спасла вера в Бога.

«Встретили очень хорошего священника. И таких же, как мы, было много в храме молодых людей, которые выскочили из звонких 90-х и нашли какое-то упокоение», — делится актер.

«Для меня случай Ивана… Просто можно ему подражать. Зачастую человек, который хочет избавиться от какой-то привычки или пагубной зависимости, приходит к Богу и находит помощь. И ему это помогло», — говорят певицы Катя и Волга.

Теперь у Охлобыстиных большая дружная семья, а сам актер как никогда востребован в профессии. Например, только в этом году он задействован сразу в десяти кинопроектах. А в свободное время путешествует с женой и занимается любимым хобби — мастерит украшения из золота.

«Мы были в Ессентуках. А артисты живут, как вампиры же: гуляют ночью, зимой и в дождь. Это идеал. Я выхожу ночью погулять по парку. И смотрю, стоит такой беленький человек, эльфообразный, и там горсть, как будто цветные стекла. Я подхожу и вижу камни. Там разные были камни, изумруды были. Я в итоге у него купил крупный рубин, потом у меня был лом золотой, и я сделал вот такое кольцо», — уточняет Охлобыстин.

Теперь Иван Иванович вполне доволен жизнью. Он планирует еще не раз стать дедушкой и продолжить кинокарьеру. 60 лет — отличный возраст для свершений.