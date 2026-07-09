Су-35С прикрыл действия ударной авиации «Востока». Лучшее видео из зоны СВО

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Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 138 0

Летчики совершают боевые вылеты в любое время и при любых погодных условиях.

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Экипаж истребителя Су-35С Воздушно-космических сил РФ выполнил боевое дежурство в зоне спецоперации в интересах группировки «Восток». Цель — прикрытие вертолетов армейской авиации при ударах по пунктам дислокации подразделений ВСУ.

Летчики совершают боевые вылеты в любое время и при любых погодных условиях.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
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