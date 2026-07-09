На Пятом канале акция «День добрых дел» для шестилетней Дарьи

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Врачи поставили девочке диагноз — ложный сустав.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

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Шестилетняя Даша играет так, словно готовится к сольному концерту. Но стоит музыке закончиться – рядом снова костыли. Без них девочка не может сделать и нескольких шагов. На левой ноге – жесткий ортез, снимающий нагрузку. Без него тоже нельзя. Иначе нога сломается под собственным весом. Так с самого рождения. 

«Когда родилась, нам сказали, что у нас перелом левой голени. Обеих костей – большой берцовой и малой берцовой», – рассказывает Екатерина Воробьева, мама Даши.

Из-за болезни Даша почти не ходила в детский сад. Большую часть времени занималась дома. Рисование, музыка, шахматы с братьями и даже научилась водить машину. А переход с гипса на ортез позволил заниматься плаванием.

Больше всего Даша мечтает впервые сесть за школьную парту. Найти друзей. Бегать на переменах. И почувствовать себя обычным ребенком.

Сейчас врачи предлагают операцию, которая может вернуть девочке возможность ходить без постоянного риска новых переломов. В слабую кость установят специальный штифт. Из-за болезни уже начала страдать осанка, появляется риск развития сколиоза. Поэтому откладывать лечение нельзя.

«Штифт будет устанавливаться в полость трубчатых костей и прочно их свяжет в единую жесткую конструкцию. Это в любом случае очень ответственное хирургическое вмешательство, несмотря на кажущуюся простоту, для ребенка это очень серьезное вмешательство», — объясняет вице-президент благотворительного фонда Андрей Карпенко.

Операция стоит 1 107 135 рублей. Для многодетной семьи собрать такую сумму самостоятельно невозможно. Но, если помочь Даше всем вместе, этот миллион превращается в тысячи небольших переводов. Именно они могут подарить девочке шанс впервые пойти в школу без костылей.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

Давайте вместе поможем Даше. Сделать это просто. Достаточно отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 4640. Большое вам спасибо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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