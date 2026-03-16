Минус 300 тысяч: какие автомобили подешевели в России в начале марта

Три автобренда снизили цены на свои автомобили в России

В первой половине марта сразу шесть официально представленных в России брендов автомобилей обновили стоимость своих моделей. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Рост цен на «Москвич 3» составил 58-65 тысяч рублей в зависимости от комплектации и типа трансмиссии. Еще одна марка, Tenet, повысила стоимость кроссоверов T4 и T8 на 20 тысяч рублей.

Заметнее всего прайсы выросли у компании BAIC. Модель U5 Plus подорожала на 61 тысячу, внедорожник BJ60 — на 100 тысяч, а кроссовер X55 прибавил в цене от 100 до 150 тысяч рублей.

При этом сразу три бренда снизили стоимость своих машин. Так, кроссовер Omoda C7 во всех исполнениях стал доступнее на 230 тысяч рублей. Автомобиль Exeed RX в одной из комплектаций подешевел на 300 тысяч рублей, а минивэн GAC M8 потерял в цене от 250 до 300 тысяч рублей в зависимости от версии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России спрос на автомобили бизнес-класса может существенно упасть. Причина кроется в изменении правил расчета утилизационного сбора. По мнению руководителя Федерации автовладельцев России Сергея Канаева, это приведет к снижению продаж на 50%.

