Россиянам объяснили, кому грозит блокировка счетов за просрочку декларации

Светлана Стофорандова Журналист

При этом ведомство не замораживает банковские карты внезапно, сначала направляют уведомления.

Кому грозит заморозка счетов за забытый отчет в налоговую

ФНС: блокировка счетов из-за просрочки декларации коснется только юрлиц и ИП

Обычным физическим лицам не страшна заморозка банковских счетов за неподачу налоговой декларации. Федеральная налоговая служба (ФНС) в официальном аккаунте в мессенджере MAX объяснила, кому на самом деле полагается такая мера и как она работает. 

Как пояснили в ведомстве, если человек вовремя не отчитался о продаже квартиры или автомобиля, его банковский счет из-за этого не закроют. Заморозка грозит только тем, чей доход напрямую связан с бизнесом или частной практикой. В этот список входят организации, индивидуальные предприниматели (ИП), а также нотариусы и адвокаты. 

Налоговая служба может заблокировать их счета, если декларацию не подали в течение 20 дней после окончания официального срока. При этом ведомство заранее направит уведомление о предстоящих ограничениях, чтобы у налогоплательщика было время исправить ситуацию. 

Ранее 5-tv.ru писал, что ФНС отслеживает переводы на банковские карты россиян для выявления незадекларированных доходов. Штрафы за неуплату налогов могут составлять от 20% до 40% от недоплаченной суммы, а за неуведомление о зарубежных счетах — до 30%.

Близнецам признание, Козерогам хлопоты: гороскоп для всех знаков зодиака...

Последние новости

23:14
«Вышел на сцену и выложился»: JONY выступил в Минске, несмотря на потерю голоса
22:52
Филипп Киркоров готов оплатить штраф за курение в аэропорту Барнаула
22:31
Собянин рассказал о модернизации дорожной сети на северо-востоке Москвы
22:09
Россиянам объяснили, кому грозит блокировка счетов за просрочку декларации
21:50
«Эпоха ушла»: Владимир Полупанов о том, почему фильм «ДМБ» уже неактуален
21:32
«Меня отрубило!» — Алферова три года восстанавливалась после развода с Бероевым

Сейчас читают

«Суровая школа жизни»: Полупанов об армии
Временную поверенную в делах Британии вызвали в МИД
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей
Перепланировка у соседей: как чужой ремонт может разрушить вашу квартиру

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео