Россиянам объяснили, кому грозит блокировка счетов за просрочку декларации

ФНС: блокировка счетов из-за просрочки декларации коснется только юрлиц и ИП

Обычным физическим лицам не страшна заморозка банковских счетов за неподачу налоговой декларации. Федеральная налоговая служба (ФНС) в официальном аккаунте в мессенджере MAX объяснила, кому на самом деле полагается такая мера и как она работает.

Как пояснили в ведомстве, если человек вовремя не отчитался о продаже квартиры или автомобиля, его банковский счет из-за этого не закроют. Заморозка грозит только тем, чей доход напрямую связан с бизнесом или частной практикой. В этот список входят организации, индивидуальные предприниматели (ИП), а также нотариусы и адвокаты.

Налоговая служба может заблокировать их счета, если декларацию не подали в течение 20 дней после окончания официального срока. При этом ведомство заранее направит уведомление о предстоящих ограничениях, чтобы у налогоплательщика было время исправить ситуацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФНС отслеживает переводы на банковские карты россиян для выявления незадекларированных доходов. Штрафы за неуплату налогов могут составлять от 20% до 40% от недоплаченной суммы, а за неуведомление о зарубежных счетах — до 30%.

