Громкое ограбление попало на видео: преступники взорвали автомобиль с деньгами

По-настоящему громкое ограбление попало на видео: преступники подорвали автомобиль с деньгами.

Все произошло в небольшом южноафриканском городе. Нападавшие перехватили бронированный автомобиль посреди улицы и, чтобы попасть внутрь, использовали взрывчатку.

Причем заряд был настолько мощным, что куски металла разлетелись на десятки метров. Затем грабители собрали деньги, загрузили их в свою машину и скрылись. Их разыскивают.

Прежде стало известно, что в США неизвестный преступник похитил 378 тысяч банок бестабачного снюса, которые принадлежали популярному журналисту Такеру Карлсону. Инцидент произошел в конце февраля текущего года на складском объекте в Южной Калифорнии.

По предварительным данным, похищенная продукция представляет собой лимитированную коллекцию никотиновых паучей бренда ALP Nicotine Pouches. Журналист и его команда планировали в ближайшее время вывести эту линейку на рынок, однако планы были нарушены дерзким ограблением.

