Тревожная статистка: почему растет число случаев ожирения среди детей

Алла Погожева: почти треть российских детей сталкиваются с лишним весом

В России 28% детей в возрасте от двух до 18 лет сталкиваются с избыточной массой тела или ожирением. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала доктор медицинских наук Алла Погожева.

По ее словам, доля избыточного веса составляет 18,8%, а ожирения — 9,2%. Она подчеркнула, что частота высокой массы тела у детей нарастает с возрастом и достигает пика в семь-десять лет. Ожирение чаще всего встречается мальчиков и девочек двух-десяти лет и снижается до минимума в 15-18 лет.

«До десятилетнего возраста масса тела детей тесно связана с привычками питания в семье. Старше десяти лет на этот показатель оказывает влияние общение со сверстниками, то есть окружающая среда и гормональная перестройка. Подростки становятся более самостоятельными, многие занимаются спортом», — отметила эксперт.

Специалист предупредила, что нарушения питания у детей могут привести к серьезным последствиям. К основным формам таких нарушений она отнесла задержку роста, дефицит массы тела, истощение, избыточная масса и ожирение. Отклонения негативно повлияют на развитие детей и повысят вероятность проблем в будущем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как сон под включенный телевизор может повлиять на сердечно-сосудистую систему человека.

