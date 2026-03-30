«Значимые сигналы»: как сон под телевизор развивает опасные болезни

Анастасия Антоненко
Сбой циркадных ритмов — это не шутка. Быть особенно внимательным к здоровью нужно людям с диабетом, ожирением и другими заболеваниями.

Невролог Хребтова: сон с включенным телевизором повышает риск развития инсульта

Сон с включенным телевизором повышает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала невролог Татьяна Хребтова.

Согласно результатам исследований, сон под мерцающий свет экрана и постоянные изменения яркости влечет за собой сбой циркадных ритмов, ухудшение качества сна и повышает вероятность инсульта. Это связано с тем, что мозг на подобные изменения реагирует сильнее, чем на стабильный тусклый источник освещения.

«Человек их не помнит, но они портят непрерывность сна. Мозг не выключается полностью и частично продолжает обрабатывать значимые сигналы», —пояснила врач.

Невролог добавила, что продолжительный плохой сон приводит к повышению давления и глюкозы, а также развитию скрытого воспаления в организме.

По словам Хребтовой, особая осторожность нужна людям с такими заболеваниями, как гипертония, диабет, ожирение и даже курильщикам.

Согласно исследованиям английских ученых, социальные сети вызывают ментальные проблемы у подростков. Их использование существенно повышает риск развития депрессивных состояний и тревожности.

Дети, проводящие на онлайн-платформах более трех часов ежедневно, чаще других сталкиваются с ментальными проблемами. При этом, их сверстники, которым ограничивают экранное время 30 минутами в день, гораздо меньше подвержены этому.

Более всего эта тенденция прослеживается у девочек в виде хронического недосыпа. Юные пользователи часто засиживаются в гаджетах допоздна, жертвуя временем, которое необходимо для полноценного отдыха и восстановления организма.

Близнецам признание, Козерогам хлопоты: гороскоп для всех знаков зодиака...

Последние новости

4:41
Трамп захотел лишить Иран нефти
4:18
«Значимые сигналы»: как сон под телевизор развивает опасные болезни
3:48
В США самолет экстренно приземлился в аэропорту Атланты из-за угрозы взрыва
3:28
Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
3:08
Вместо 100 баллов — в разы меньше: какие ошибки мешают хорошо сдать ЕГЭ
2:41
Опубликованы кадры движения циклона, вызвавшего мощное наводнение на Кавказе

Сейчас читают

Вместо 100 баллов — в разы меньше: какие ошибки мешают хорошо сдать ЕГЭ
«Вышел на сцену и выложился»: JONY выступил в Минске, несмотря на потерю голоса
«Эпоха ушла»: Владимир Полупанов о том, почему фильм «ДМБ» уже неактуален
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео