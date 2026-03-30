«Значимые сигналы»: как сон под телевизор развивает опасные болезни

Невролог Хребтова: сон с включенным телевизором повышает риск развития инсульта

Сон с включенным телевизором повышает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала невролог Татьяна Хребтова.

Согласно результатам исследований, сон под мерцающий свет экрана и постоянные изменения яркости влечет за собой сбой циркадных ритмов, ухудшение качества сна и повышает вероятность инсульта. Это связано с тем, что мозг на подобные изменения реагирует сильнее, чем на стабильный тусклый источник освещения.

«Человек их не помнит, но они портят непрерывность сна. Мозг не выключается полностью и частично продолжает обрабатывать значимые сигналы», —пояснила врач.

Невролог добавила, что продолжительный плохой сон приводит к повышению давления и глюкозы, а также развитию скрытого воспаления в организме.

По словам Хребтовой, особая осторожность нужна людям с такими заболеваниями, как гипертония, диабет, ожирение и даже курильщикам.

Согласно исследованиям английских ученых, социальные сети вызывают ментальные проблемы у подростков. Их использование существенно повышает риск развития депрессивных состояний и тревожности.

Дети, проводящие на онлайн-платформах более трех часов ежедневно, чаще других сталкиваются с ментальными проблемами. При этом, их сверстники, которым ограничивают экранное время 30 минутами в день, гораздо меньше подвержены этому.

Более всего эта тенденция прослеживается у девочек в виде хронического недосыпа. Юные пользователи часто засиживаются в гаджетах допоздна, жертвуя временем, которое необходимо для полноценного отдыха и восстановления организма.

