Трамп пригласил Лукашенко на заседание «Совета мира»

Президент США Дональд Трамп позвал белорусского лидера Александра Лукашенко на заседание созданного им «Совета мира». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Я с нетерпением жду встречи с ним (Лукашенко. — Прим. ред.) на следующем заседании „Совета мира“», — отметил глава Белого дома.

Американский лидер также выразил благодарность своему белорусскому коллеге за освобождение 250 политзаключенных после недавних переговоров со спецпосланником США Джоном Коулом в Минске.

Незадолго до этой встречи Вашингтон снял ограничения с Министерства финансов Белоруссии, Белинвестбанка и Банка развития. Кроме того, из санкционных списков США вывели Белорусскую калийную компанию и «Беларуськалий».

Ранее сообщалось о телефонном разговоре Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Руководители двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в инвестиционной и торгово-экономических сферах. Они также договорились о скорейшей реализации достигнутых в феврале этого года договоренностей.

