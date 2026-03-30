«Они работают эффективнее»: на Украине призывают мобилизовать женщин

По всей стране появляются билборды, призывающие девушек вступать в ВСУ.

На Украине заговорили о мобилизации женщин. По всей стране появились билборды с призывом к девушкам вступать в армию. И вот бывший замкомандующего сил спецопераций ВСУ Сергей Кривонос намекнул, кто в первую очередь может попасть на передовую.

«Если бы ТЦК сменили свой профиль на женщин, особенно тех, у которых муж на фронте, или кто уже потерял своих мужей, эффективность была бы намного выше. Очень часто на многих направлениях боевой деятельности женщины работают эффективнее», — заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Вместе с тем ТЦК придумывают все новые способы отлова украинцев. Это кадры из Хмельницкого. Там военкомы замаскировались под гражданских, после чего стали останавливать прохожих и проверять документы. А в Луцке они притворились автостопщиками и устроили засаду водителю, который решил их подвезти. Мужчину силой вытащили из-за руля, скрутили и затолкали в микроавтобус ТЦК.

