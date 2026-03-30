Двух россиянок три месяца силой удерживают под стражей в США

Двух гражданок России, задержанных после въезда на территорию американской военной базы, уже более трех месяцев удерживают в иммиграционном центре в Сан-Диего. Об этом сообщило РИА Новости.

Речь идет о Кристине и Наталии — они до сих пор находятся под стражей в учреждении Otay Mesa Detention Center в штате Калифорния. Их статус не изменился, что подтвердил корреспондент агентства.

Инцидент произошел ранее в Калифорнии. Российское посольство в США сообщало, что женщин задержали после несанкционированного въезда на территорию военного объекта «Кэмп Пендлтон».

Они могли попасть туда случайно во время автомобильного путешествия, следуя указаниям навигационной системы.

Дополнительные детали стали известны из социальных сетей Наталии. Она переехала в США в ноябре 2021 года и подала документы на получение политического убежища. В апреле 2023 года ей выдали разрешение на работу, которое необходимо продлевать каждые два года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.