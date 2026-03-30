Песков: в России не планируют проводить новую волну мобилизации граждан

Александра Якимчук
После оценки обстановки в зоне СВО президент Финляндии Александр Стубб пришел к выводу, что в РФ возможен всеобщий призыв граждан.

В России не планируют проводить новую волну мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Такой темы (о мобилизации граждан. — Прим. ред.) нет на повестке дня», — заявил представитель Кремля.

Этот вопрос был поднят после того, как президент Финляндии Александр Стубб, оценив ситуацию в зоне СВО, пришел к выводу, что в России возможен всеобщий призыв граждан.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Минобороны РФ предложили расширить список психических расстройств, наличие которых не позволит гражданину быть принятым на службу по контракту в период мобилизации, военного положения и в военное время. Изменения направлены на предотвращение «суицидальных происшествий».

Недопустимы для контрактников расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. В расширенный список наркотических препоратов, проверяемых при обследовании военнослужащих, были включены метамфетамин, синтетические катиноны и бензодиазепины.

Также в перечне указаны расстройства психологического (психического) развития, расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте, умственная отсталость.

