Песков: в России не планируют проводить новую волну мобилизации граждан

В России не планируют проводить новую волну мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Такой темы (о мобилизации граждан. — Прим. ред.) нет на повестке дня», — заявил представитель Кремля.

Этот вопрос был поднят после того, как президент Финляндии Александр Стубб, оценив ситуацию в зоне СВО, пришел к выводу, что в России возможен всеобщий призыв граждан.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Минобороны РФ предложили расширить список психических расстройств, наличие которых не позволит гражданину быть принятым на службу по контракту в период мобилизации, военного положения и в военное время. Изменения направлены на предотвращение «суицидальных происшествий».

Недопустимы для контрактников расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. В расширенный список наркотических препоратов, проверяемых при обследовании военнослужащих, были включены метамфетамин, синтетические катиноны и бензодиазепины.

Также в перечне указаны расстройства психологического (психического) развития, расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте, умственная отсталость.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.