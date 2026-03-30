Сотрудники ТЦК схватили украинского актера Ярослава Шиндера прямо в такси

Машину могли купить на средства, полученные от игры, в разработке которой участвовал артист.

Фото, видео: Instagram*/ yaroslavshynder; 5-tv.ru

Масштабные потери на фронте режим Зеленского пытается компенсировать, постоянно ужесточая мобилизацию. Впрочем, делать это становится сложнее.

Эти кадры из Харькова, где прохожие вырвали из рук военкомов очередную жертву. Сотрудники ТЦК схватили на улице и затащили в микроавтобус местного жителя. Чтобы спасти юношу, очевидцы выломали дверь. Получив отпор, сотрудники ТЦК предпочли отпустить мужчину.

С призывами о помощи обратилась к подписчикам и супруга украинского актера Ярослава Шиндера. Звездный статус не остановил военкомов — его схватили прямо в такси.

По иронии судьбы, Ярослав участвовал в разработке популярной игры «Сталкер-2». Ее авторы спонсировали киевские формирования, в том числе передавали им микроавтобусы. По некоторым данным, в ТЦК актера отвезли на машине, которую могли купить на средства от продажи игр.

Сотрудники ТЦК на Украине используют сайты знакомств для поимки потенциальных новобранцев. Об этом на условиях анонимности рассказала одна из сотрудниц военкомата.

По ее словам, силовики выманивают мужчин из дома якобы на романтические встречи, после чего хватают и везут в ТЦК. В арсенале военных по-прежнему грубое насилие, облавы устраивают на улицах, в столовых и фитнес-центрах, за что на Украине их прозвали «людоловами».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

Секреты лунного ухода за волосами: гороскоп стрижек на апрель 2026

14:33
«Они работают эффективнее»: на Украине призывают мобилизовать женщин
14:26
Знают о вас все: как мошенники следят за россиянами через «умные» колонки
14:10
Ватикан обвинил Израиль в дискриминации из-за недопуска патриарха в храм Гроба Господня
14:01
«Щавель» против «каталога»: в каких словах россияне чаще всего ищут ударения
13:53
Прогулки по промзоне, а не Арбату: британского дипломата заподозрили в шпионаже
Энергорынок за неделю: Иранская война оказалась хуже всех кризисов вместе взятых
«Что там великого?» — Анастасии Волочковой предрекли скорую смерть
«Звезды должны так жить!» — Распутина о покупке «Роллс-Ройса» вместо «Жигулей»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео