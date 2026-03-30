«Готовился через спорт»: как Даниэль Вегас вживался в образ Барса

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Артист даже пошел на курсы актерского мастерства, чтобы раскрыть трогательную сторону героя.

Фото, видео: Московец Илья/ТАСС; 5-tv.ru

Даниэль Вегас рассказал, что вживался в образ Барса через спорт и мотоциклы

Актер Даниэль Вегас (настоящее имя — Даниил Черкас. — Прим. ред.) комплексно подходил к созданию образа главного героя нового фильма «Твое сердце будет разбито» — Димы Барсова по прозвищу Барс. Секретами подготовки артист поделился с корреспондентом 5-tv.ru на премьере кинокартины.

Чтобы максимально точно передать характер бунтаря, актер активно занимался спортом и увлекся мотоциклами.

«Я готовился в основном через спорт, жесткость, то есть много было у меня зала, качалки, мотоцикла тоже, вождения», — рассказал Вегас.

Но, как оказалось, не только физическая форма играла роль. Даниэль брал дополнительные курсы актерского мастерства, чтобы раскрыть трогательную сторону героя, а также много слушал гитарную музыку.

«Ел побольше и слушал много гитарной музыки, именно басовой гитары, такой себе составил плейлист и представил персонажа, что вот он такую музыку слушает. Мне это помогло», — поделился Вегас.

«Твое сердце будет разбито» — это экранизация одноименного романа писательницы Анны Джейн. Сюжет фильма рассказывает историю старшеклассницы Полины, которую берет под защиту Барс — замкнутый, опасный парень с репутацией бунтаря.

Пока звезды обсуждают стиль, музыку и жизнь вне камер, в медиапространстве тоже происходят важные события для киноманов. Медиалогия запустила национальный рейтинг сериалов, который отражает, что именно сейчас смотрят и обсуждают в России. Узнать свежие позиции и тренды можно по ссылке.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

