Дерипаска предложил ввести в России 12-часовой рабочий день и шестидневку

Российский предприниматель Олег Дерипаска выступил с инициативой введения 12-часового рабочего дня и шестидневной недели в стране. Об этом он написал в Telegram-канале.

По мнению бизнесмена, такие меры необходимы на фоне глубокого мирового кризиса.

«Он вызван тяжелой трансформацией: от глобальных возможностей, которые у нас были, — к региональным, со всевозможными ограничениями. Но этот путь все равно придется пройти, и желательно как можно быстрее», — отметил Дерипаска.

Он добавил, что у россиян есть ресурс, связанный с национальной особенностью — способность объединяться в сложные периоды и трудиться интенсивнее. Дерипаска считает, что чем быстрее граждане перейдут на предложенный график с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу, тем скорее страна сможет преодолеть этап трансформации.

Глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что парламентарии пока не обсуждают подобные инициативы.

Идею предпринимателя поддержал заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он отметил, что такой режим работы может быть применим в отдельных отраслях промышленности, которые занимаются созданием материальных благ.

При этом, по словам Онищенко, сотрудники должны получать адекватную компенсацию и иметь возможности для восстановления сил.

