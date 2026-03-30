Дерипаска предложил ввести в России 12-часовой рабочий день и шестидневку

Дарья Корзина

По мнению бизнесмена, россияне умеют сплачиваться в трудные моменты и трудиться более продуктивно.

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Российский предприниматель Олег Дерипаска выступил с инициативой введения 12-часового рабочего дня и шестидневной недели в стране. Об этом он написал в Telegram-канале.

По мнению бизнесмена, такие меры необходимы на фоне глубокого мирового кризиса.

«Он вызван тяжелой трансформацией: от глобальных возможностей, которые у нас были, — к региональным, со всевозможными ограничениями. Но этот путь все равно придется пройти, и желательно как можно быстрее», — отметил Дерипаска.

Он добавил, что у россиян есть ресурс, связанный с национальной особенностью — способность объединяться в сложные периоды и трудиться интенсивнее. Дерипаска считает, что чем быстрее граждане перейдут на предложенный график с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу, тем скорее страна сможет преодолеть этап трансформации.

Глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что парламентарии пока не обсуждают подобные инициативы.

Идею предпринимателя поддержал заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он отметил, что такой режим работы может быть применим в отдельных отраслях промышленности, которые занимаются созданием материальных благ.

При этом, по словам Онищенко, сотрудники должны получать адекватную компенсацию и иметь возможности для восстановления сил.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудников нельзя обязывать участвовать в денежных сборах на подарки коллегам или другие нужды коллектива — участие возможно только на добровольной основе.

Секреты лунного ухода за волосами: гороскоп стрижек на апрель 2026

Последние новости

20:41
«Нужно суетиться»: T-Killah призвал жену прекращать грудное вскармливание
20:24
Квартира смерти: кошатница продала жилье, чтобы не исполнять решение суда
20:07
Дерипаска предложил ввести в России 12-часовой рабочий день и шестидневку
19:49
Супругов-свингеров нашли мертвыми в квартире в подмосковном Подольске
19:32
Россиянка потребовала от Басты 20 миллионов рублей и признания родства
19:20
Даже на собак: с 1 апреля в России заработают более ста новых ГОСТов

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иранская война оказалась хуже всех кризисов вместе взятых
«Готовился через спорт»: как Даниэль Вегас вживался в образ Барса
«Не считал, не записывал»: российский маньяк-актер мог убить более сотни человек
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео