Скидываться или нет? Обязательно ли сдавать деньги на подарки коллегам

При этом работодатель не может оправдать сборы сокращением расходов.

Обязательно ли скидываться на подарки коллегам на работе

Юрист Южалин: сдавать деньги на подарки коллегам необязательно

Работников не могут принуждать участвовать в денежных сборах на подарки коллегам или любые другие нужды коллектива. Такие инициативы допустимы только при добровольном согласии сотрудников. Об этом RT сообщил руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

Эксперт подчеркнул, что действующие нормы трудового законодательства не позволяют работодателю требовать от персонала финансовых взносов. Более того, удержание средств из заработной платы в подобных целях недопустимо, поскольку закон предусматривает строго ограниченный перечень случаев, когда такие списания возможны.

Южалин также отметил, что подобные сборы нельзя оправдывать желанием работодателя сократить расходы. К примеру, организация медицинских осмотров сотрудников должна финансироваться исключительно за счет компании и не может перекладываться на работников ни в какой форме.

Ранее специалисты в сфере трудового права напоминали, что работодатели не вправе запрещать сотрудникам обсуждать размер своей зарплаты. Если увольнение происходит по такой причине, компанию и ответственное лицо могут привлечь к административной ответственности.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
5:49
Время для прогулок: какая погода будет в Москве и Подмосковье 25 марта
5:27
Трамп заявил о получении США «большого подарка» от Ирана
5:11
Средний размер автокредита в РФ вырос на 27% за год
5:03
Красивые и опасные: почему ландыши могут привести к остановке сердца
4:49
В Госдуме опровергли обсуждения полного запрета VPN в России

Сейчас читают

Магнитная буря отступает? Чего ждать метеозависимым людям 25 марта
Ледовая переправа: что известно о пропаже подростков на Волге в Ульяновске
Женщина очнулась без одежды в чужом доме после падения с мотоцикла бойфренда
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео