Скидываться или нет? Обязательно ли сдавать деньги на подарки коллегам

Юрист Южалин: сдавать деньги на подарки коллегам необязательно

Работников не могут принуждать участвовать в денежных сборах на подарки коллегам или любые другие нужды коллектива. Такие инициативы допустимы только при добровольном согласии сотрудников. Об этом RT сообщил руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

Эксперт подчеркнул, что действующие нормы трудового законодательства не позволяют работодателю требовать от персонала финансовых взносов. Более того, удержание средств из заработной платы в подобных целях недопустимо, поскольку закон предусматривает строго ограниченный перечень случаев, когда такие списания возможны.

Южалин также отметил, что подобные сборы нельзя оправдывать желанием работодателя сократить расходы. К примеру, организация медицинских осмотров сотрудников должна финансироваться исключительно за счет компании и не может перекладываться на работников ни в какой форме.

Ранее специалисты в сфере трудового права напоминали, что работодатели не вправе запрещать сотрудникам обсуждать размер своей зарплаты. Если увольнение происходит по такой причине, компанию и ответственное лицо могут привлечь к административной ответственности.

