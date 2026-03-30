Минфин приостановил покупку и продажу золота и валюты до июля

Эта мера поможет укрепить финансовую систему страны.
Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин
Министерство финансов временно поставило на паузу операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке. Об этом сообщили на сайте ведомства.
«В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации проведение ежемесячных операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке приостановлено до 1 июля», — говорится в публикации.
В ведомстве пояснили, что это необходимо для укрепления финансовой системы. Кроме того, власти планируют изменить параметры базовой цены на нефть, что требует временной остановки торгов.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Минфин будет аккуратно распоряжаться дополнительными деньгами в бюджете. Это указание поступило от президента Владимира Путина, который отметил, что в условиях финансового благополучия возникает соблазн увеличить расходы. Министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что к этим средствам будут относиться с осторожностью, так как они конъюнктурные.
