Минфин приостановил покупку и продажу золота и валюты до июля

Светлана Стофорандова Журналист

Эта мера поможет укрепить финансовую систему страны.

Когда Минфин России снова начнет покупает и продавать валюту

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Министерство финансов временно поставило на паузу операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации проведение ежемесячных операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке приостановлено до 1 июля», — говорится в публикации.

В ведомстве пояснили, что это необходимо для укрепления финансовой системы. Кроме того, власти планируют изменить параметры базовой цены на нефть, что требует временной остановки торгов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Минфин будет аккуратно распоряжаться дополнительными деньгами в бюджете. Это указание поступило от президента Владимира Путина, который отметил, что в условиях финансового благополучия возникает соблазн увеличить расходы. Министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что к этим средствам будут относиться с осторожностью, так как они конъюнктурные.

