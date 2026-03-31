«Пока не очень получается»: Бортич осваивает новую профессию

|
Анастасия Антоненко
Ранее не изведанное дело актриса начала летом прошлого года. Только куда делись киношные проекты?

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Александра Бортич сделала паузу в съемках и занялась диджеингом

Отсутствие съемок сподвигли актрису Александру Бортич начать осваивать новую профессию. По словам звезды фильмов «Фишер» и «Я худею», у нее пока не очень получается продвинуться в новом деле, но она «старается улучшать навыки». Об этом актриса рассказала в интервью 5-tv.ru на премьере документального фильма «В Хогвартс я не попал».

Бортич отметила, что прислушалась к себе и осознала, что не готова пока вернуться к съемкам и плотному графику.

«У меня появился диджеинг, он мне очень нравится. Когда я снимаюсь, у меня на это не хватало времени. Сейчас есть время, езжу в разные города. Мне нравится, это классно. Люди очень рады, что я к ним приехала, а я рада для них выступать, и у нас очень взаимная любовь всегда случается», — рассказала о новом занятии актриса.

Как оказалось, Александре давно предлагали попробовать себя в сфере диджеинга, но она не соглашалась. Все изменилось, когда летом прошлого года ей довелось выступить в новом амплуа на открытии модернизированного буфета театра на Бронной, в котором она играет.

«Меня на это как-то подбили, и я как-то быстренько научилась сводить. Собственно, так и пошло потихоньку. Стараюсь улучшать навыки, но пока не очень получается», — призналась в своих временных неудачах Бортич.

При этом актриса не собирается полностью уходить из актерской профессии. Она пояснила, что сейчас у нее нет киношных проектов, поэтому и решила посвятить себя делу, на которое раньше не находила времени.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.30
0.16 93.44
0.02
Секреты лунного ухода за волосами: гороскоп стрижек на апрель 2026

Последние новости

4:33
Мошенники придумали новую уловку, как заставить россиян им перезвонить
4:25
Россияне получили уведомления о последней возможности купить Telegram Premium
4:17
Красный флаг: стало известно, какие переводы вызывают подозрения у банков
4:10
Чемодан, вокзал, Лондон: пойманному с поличным британскому шпиону дали две недели, чтобы покинуть Россию
3:55
Песков анонсировал скорую встречу Путина с главой ЦИК Памфиловой
3:52
Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иранская война оказалась хуже всех кризисов вместе взятых
Раскрыта зарплата Зеленского
Умер актер из «Маски-шоу» Владимир Комаров
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео