«Влетел» на дорожку с камерами: про актера Даниила Воробьева снимают фильм

Про актера Даниила Воробьева снимают фильм

Актер Даниил Воробьев буквально залетел на красную дорожку со своей съемочной группой. Как оказалось, про него снимают кино. Огромные камеры преследовали актера на каждом шагу. Кадры с пресс-волла опубликовал 5-tv.ru

«Мы снимаем (кино. — Прим. ред.). Секрет пока что», — сохранил интригу Воробьев на премьере документального фильма «В Хогвартс я не попал».

Актер добавил, что даже момент интервью с нашим корреспондентом 100% пойдет в фильм.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru в будущем планируется снять кино и создать мюзикл про солистов группы «Иванушки International». Оказалось, что уже ведутся пробы актеров, которые смогли бы сыграть артистов в молодости. Проблема у группы пока одна — нет подходящих кандидатов на роли. Те, которых бы хотелось видеть Андрею Григорьеву-Апполонову в фильме, уже участвуют в других проектах.

Так, например, молодой талант, стремительно набирающий популярность, Слава Копейкин, снимется в биографическом фильме про рэпера Басту, а актера Никиту Кологривого уже «забронировал» Шура для своего сериала, который снимут по его автобиографической книге «Шура. Смех и слезы».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.