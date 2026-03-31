Санкт-Петербург стал самым тревожным городом России

Эфирная новость 58 0

Северная столица заняла первое место по продаже антидепрессантов.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Петербург возглавил рейтинг самых тревожных городов России. Северная столица заняла первое место по продаже антидепрессантов по итогам 2025 года.

Если в среднем за год по стране на тысячу человек покупали примерно 150 упаковок успокоительных, то в Петербурге этот показатель в два раза выше.

Второе и третье место по тревожности заняли Москва и Московская область. Дальше идут Карелия, Калининград, Ростов-на-Дону, Орел и Рязань.

Психиатр-нарколог Сергей Литков предупредил о недопустимости самостоятельного приема антидепрессантов при обычной хандре. По словам эксперта, эти препараты не являются «витаминами для настроения» и могут быть назначены только специалистом при подтвержденных расстройствах, таких как клиническая депрессия.

В обществе часто путают усталость или плохой день с настоящим заболеванием. Однако для депрессии характерны утрата интереса к жизни, нарушения сна, аппетита и концентрации, суицидальные мысли — и такое состояние длится неделями и месяцами. Для людей с этим диагнозом антидепрессанты являются жизненной необходимостью, помогая восстановить нарушенный баланс нейромедиаторов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.30
0.16 93.44
0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

