Санкт-Петербург стал самым тревожным городом России

Петербург возглавил рейтинг самых тревожных городов России. Северная столица заняла первое место по продаже антидепрессантов по итогам 2025 года.

Если в среднем за год по стране на тысячу человек покупали примерно 150 упаковок успокоительных, то в Петербурге этот показатель в два раза выше.

Второе и третье место по тревожности заняли Москва и Московская область. Дальше идут Карелия, Калининград, Ростов-на-Дону, Орел и Рязань.

Психиатр-нарколог Сергей Литков предупредил о недопустимости самостоятельного приема антидепрессантов при обычной хандре. По словам эксперта, эти препараты не являются «витаминами для настроения» и могут быть назначены только специалистом при подтвержденных расстройствах, таких как клиническая депрессия.

В обществе часто путают усталость или плохой день с настоящим заболеванием. Однако для депрессии характерны утрата интереса к жизни, нарушения сна, аппетита и концентрации, суицидальные мысли — и такое состояние длится неделями и месяцами. Для людей с этим диагнозом антидепрессанты являются жизненной необходимостью, помогая восстановить нарушенный баланс нейромедиаторов.

