Президент Польши получил травму на награждении в США

|
Дарья Бруданова
Во время мероприятия фотографы заметили одну странность.

Фото: Reuters/Callaghan O'Hare

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Польши Кароль Навроцкий поранил палец на мероприятии в США

Президент Польши Кароль Навроцкий повредил большой палец во время награждения представителей польской диаспоры в Далласе, в США. Об этом написала газета Fakt.

В публикации сказано, что на церемонии Навроцкий постоянно смотрел на свой большой палец, а спустя буквально несколько мгновений ему наложили пластырь. Возможно, этот эпизод так бы и остался без внимания, но эту странность заметили внимательные фотографы.

О том, что же случилось с президентом Польши, неизвестно. Сам он об этом ничего не говорил. Тем не менее, журналисты предположили: Навроцкий, скорее всего, порезался о булавку одной из медалей.

Ранее Навроцкий раскритиковал Евросоюз за бюрократию и утрату здравого смысла. Это также произошло во время его визита в США. На мероприятии Conservative Political Action Conference он заявил: ЕС нуждается в «срочном ремонте». По его словам, неразумные действия бюрократов с каждым днем делают союз все слабее и слабее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.30
0.16 93.44
0.02
Последние новости

12:13
Российские синхронисты заняли первое место на этапе Кубка мира в Париже
12:06
Президент Польши получил травму на награждении в США
12:01
Сотрудники ФСБ в Белгородской области задержали украинского шпиона
11:58
«Единая Россия» и фонд «Наша Правда» передали спецтехнику в зону СВО
11:38
Чернослив и курага — два врага? Раскрыта правда о «полезных» сухофруктах
11:31
«Первые выстрелы — в космосе»: где может начаться следующая война

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иранская война оказалась хуже всех кризисов вместе взятых
Двое детей получили ранения при атаке дронов на Ленинградскую область
Россияне получили уведомления о последней возможности купить Telegram Premium
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео