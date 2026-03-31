Российские гимнастки взяли четыре медали на этапе Кубка мира в Болгарии

Большим успехом завершился для нашей страны этап Кубка мира по художественной гимнастике в Болгарии. Российские групповички, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали три медали. Они стали лучшими в многоборье и получили золото в финале с тремя обручами и двумя парами булав. Кроме того, у них еще и серебро в финале с пятью мячами. Тренер чемпионок — Мария Толкачева. Итоги старта подвела главный тренер нашей сборной.

«Нам понравился турнир, во-первых, по результатам он понравился. Они большие молодцы, они выдержали большую нагрузку, эмоциональную в том числе, и очень-очень достойно выступили», — сказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева.

В топ-10 лучших спортсменок этапа Кубка мира в многоборье попали наши гимнастки, выступающие в индивидуальных упражнениях. Они также соревновались под нейтральным флагом. София Ильтерякова завоевала серебро в упражнении с обручем, а в многоборье стала девятой. Тренирует Софию Наталья Глемба.

А воспитанница академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой Арина Ковшова стала седьмой в личном многоборье. Тренер Арины — Елизавета Чернова. Результат очень хороший, учитывая, что для всех наших спортсменов это были первые международные соревнования такого уровня.

В этапе Кубка мира, пусть и в нейтральном статусе, мы смогли принять участие впервые за четыре года. Больше 50 стран, лучшие школы мира боролись за места на пьедестале.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.