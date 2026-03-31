Актриса Елена Подкаминская официально развелась со вторым супругом

Брак актрисы Елены Подкаминской и руководителя строительной фирмы Дениса Гущина официально расторгнут. Карточка с итогами судебного заседания оказалась в распоряжении 5-tv.ru.

Развод артистки был оформлен 27 марта 2026 года. На заседании ни один из уже бывших супругов не присутствовал. Их интересы представляли адвокаты. Обе стороны запросили рассмотрение дела в закрытом формате ради сохранения приватности Подкаминской и Гущина, а также чтобы защитить их несовершеннолетних детей.

Заявление на развод подал экс-супруг артистки еще в декабре 2025 года. В феврале суд дал паре время для возможного примирения. Но оно так и не случилось.

Елена и Денис познакомились, когда актриса решила сделать ремонт в своей квартире. Она искала хорошую строительную фирму, и знакомые порекомендовали компанию, в которой работал Гущин.

В 2017 году у них родилась дочь Ева, и тогда же они узаконили свои отношения. В 2020-м на свет появился их сын Александр.

И для Подкаминской, и для Гущина это был второй брак. Первым мужем актрисы был Александр Пляцевой. В этом союзе родилась старшая Елены — Полина.

У Дениса также есть дочь от первого брака.

