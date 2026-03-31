Инициатор — он: Елена Подкаминская развелась со вторым супругом

|
Александра Якимчук
Брак продлился девять лет, и за это время у них родились двое детей.

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Елена Подкаминская официально развелась со вторым супругом

Брак актрисы Елены Подкаминской и руководителя строительной фирмы Дениса Гущина официально расторгнут. Карточка с итогами судебного заседания оказалась в распоряжении 5-tv.ru.

Развод артистки был оформлен 27 марта 2026 года. На заседании ни один из уже бывших супругов не присутствовал. Их интересы представляли адвокаты. Обе стороны запросили рассмотрение дела в закрытом формате ради сохранения приватности Подкаминской и Гущина, а также чтобы защитить их несовершеннолетних детей.

Заявление на развод подал экс-супруг артистки еще в декабре 2025 года. В феврале суд дал паре время для возможного примирения. Но оно так и не случилось.

Елена и Денис познакомились, когда актриса решила сделать ремонт в своей квартире. Она искала хорошую строительную фирму, и знакомые порекомендовали компанию, в которой работал Гущин.

В 2017 году у них родилась дочь Ева, и тогда же они узаконили свои отношения. В 2020-м на свет появился их сын Александр.

И для Подкаминской, и для Гущина это был второй брак. Первым мужем актрисы был Александр Пляцевой. В этом союзе родилась старшая Елены — Полина.

У Дениса также есть дочь от первого брака.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елена Подкаминская для съемок в фильме «Красный шелк» выучила несколько реплик на китайском языке. Это оказалось довольно сложно, однако коллеги из Поднебесной поддерживали артистку.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.30
0.16 93.44
0.02
