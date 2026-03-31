Лукашенко поздравил российского хоккеиста Павла Буре с днем рождения

Спортсмену исполнилось 55 лет.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с днем рождения заслуженного мастера спорта СССР Павла Буре. Хоккеист отмечает 31 марта юбилей — 55 лет. Об этом сообщили на сайте пресс-службы главы республики.

«Выдающийся талант, виртуозная техника, феноменальная скорость и открытая, обаятельная улыбка — такой запомнилась хоккейным фанатам всего мира Русская ракета», — сказано в поздравлении.

Используя свой опыт и авторитет, Буре продолжает развивать, популяризировать хоккей, а также защищать интересы этого вида спорта на международном уровне, обратил внимание белорусский лидер.

Лукашенко напомнил, что Буре родился в Минске и до сих пор считает Белоруссию своей второй Родиной. Президент республики также поблагодарил его за вклад в укрепление российско-белорусских связей как в профессиональном, так и в любительском спорте.

Белорусский лидер пожелал спортсмену здоровья, мира, добра и успехов во всех делах.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились ускорить реализацию совместных проектов. 

