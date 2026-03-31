Дорогая месть: семилетняя девочка выбросила в окно 88 тысяч долларов

Семилетняя девочка в Москве выбросила в окно 88 тысяч долларов, это более семи миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Деньги находились в сумке. Она полетела из окна в центре столицы в результате ссоры девочки с матерью. Таким образом ребенок решил «отомстить».

Выброшенные средства нашли подростки, часть купюр они сожгли.

После выяснения все обстоятельств 83 тысячи долларов, около семи миллионов рублей, вернут владелице, уточнил представитель правоохранительных органов.

Ранее в Улан-Удэ трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа, пока мама была в соседней комнате. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.

По данным ведомства, малыш находился в комнате один. Он забрался на стул, затем на подоконник, оперся на москитную сетку, которая не выдержала нагрузки, и выпал на улицу. Скорая помощь доставила ребенка с травмами в больницу. Семья благополучная, на учете не состоит.

В МВД призвали родителей внимательнее присматривать за детьми, не оставлять их одних в комнате с открытыми окнами или балконами.

