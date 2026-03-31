«Мне очень нравится Россия»: отец Илона Маска о возможности жить в Москве

Отец Илона Маска выразил интерес к проживанию в Москве

Международный инвестор и исследователь космоса Эррол Маск заявил о возможности рассмотреть Москву в качестве места жительства. Об этом он сообщил во время пресс-конференции ТАСС, уточнив, что пока не принимал конкретного решения о переезде.

Отец миллиардера Илона Маска подчеркнул, что Москва ему нравится как крупный и красивый город, однако он предпочитает проживание за пределами мегаполиса.

«Мне очень нравится Россия. Мне нравится Москва. Это большой город, красивый, но это город. А мне больше нравится проживание за городом. <…> Если бы я выбирал, да, я бы, наверное, подумал бы (о Москве. — Прим. Ред.)» — отметил Маск.

Ранее предприниматель высказывал интерес к получению российского гражданства. В 2025 году он сообщил о желании оформить российский паспорт и посетил Москву и Казань, где участвовал в встречах с представителями IT-сообщества и журналистами.

Эррол Маск также может принять участие в Международном экономическом форуме стран СНГ. Генеральный директор Делового центра экономического развития СНГ Вадим Гани уточнил, что мероприятие пройдет 3 апреля в Москве. Форум «35 лет СНГ. Развитие Большого евразийского партнерства» состоится в 18-й раз.

