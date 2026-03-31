Лариса Долина снизила сумму исковых требований по делу о мошенничестве с квартирой

Народная артистка России Лариса Долина уменьшила сумму исковых требований по делу о мошенничестве с квартирой до 114 миллионов рублей. Об этом 5-tv.ru стало известно в ходе заседания Балашихинского городского суда.

Изначально артистка требовала взыскать 175 миллионов рублей. Однако сумму пересчитали после того, как ранее суд в Йошкар-Оле присудил ей 61 миллион рублей. Эти средства сторона Долиной решила вычесть из общего объема требований.

Представитель певицы выяснил, что в иск включили похищенные денежные средства, переводы, переданные наличные, а также рыночную стоимость квартиры.

Что произошло с Долиной

Сама история началась в августе 2024 года, когда Долина заявила, что стала жертвой телефонных мошенников. По ее словам, злоумышленники убедили ее передать сбережения и продать квартиру в центре Москвы.

Уголовное дело о мошенничестве завершилось приговорами для фигурантов. Балашихинский суд в ноябре назначил наказание: курьер Анжела Цырульникова и ее сообщник Дмитрий Леонтьев получили по семь лет колонии общего режима, Артур Каменецкий — семь лет строгого режима, а Андрей Основа — четыре года общего режима. Срок Цырульниковой увеличили на три месяца в феврале, а апелляции обвиняемых отклонили.

Собственницей жилья стала Полина Лурье. Суд первоначально в марте 2025 года оставил квартиру за Долиной и ее семьей, однако после серии обжалований ситуация изменилась.

Верховный суд России признал право собственности за Лурье и отменил предыдущие судебные решения в декабре 2025 года. Фактически получить ключи от квартиры новая владелица смогла лишь в январе 2026 года в рамках исполнительного производства. На тот момент певица находилась за границей и на встречу не явилась.

