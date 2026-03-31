Путин рассказал о развитии транспорта в России

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В Амурской области завершилось строительство пассажирского терминала Международного аэропорта Благовещенска, в Ростовской области на реке Дон подошла к концу первая часть создания Багаевского гидроузла, а в Санкт-Петербурге стартует очередной этап строительства Широтной магистрали скоростного движения. Помимо этого, было запущено движение беспилотного грузового транспорта на трассе М-12 «Восток».

В ходе своей речи глава государства рассказал об успехах работы беспилотного транспорта.

«У нас, по-моему, 13 миллионов километров „беспилотники“ прошли на дорогах безаварийно», — сказал Владимир Путин, подчеркнув, что эта инновация уже доказала свою экономическую эффективность.

Также президент России отметил: развитие транспортной инфраструктуры, включая автомобильное, воздушное, речное или морское сообщение должно в первую очередь вестись на базе передовых технологий. При работе специалисты должны использовать современные решения. Такой подход, как сказал Путин, позволит решать важные задачи, стоящие перед государством.

