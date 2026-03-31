Путин дал старт движению беспилотных грузовиков по трассе М-12 «Восток»

Элина Битюцкая
Президент также анонсировал расширение географии автопилотов на другие крупные федеральные трассы.

Президент России Владимир Путин дал старт движению беспилотных грузовиков по трассе М-12 «Восток». Церемония прошла в режиме видеосвязи в рамках открытия ряда объектов транспортной инфраструктуры в разных регионах страны, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства также рассказал об открытии нового пассажирского терминала в аэропорту Благовещенска и о завершении первого этапа строительства Багаевского гидроузла на Дону. В Санкт-Петербурге, добавил президент, стартует очередной этап строительства Широтной магистрали скоростного движения.

Отдельно Владимир Путин остановился на запуске движения беспилотного грузового транспорта на трассе М-12. Он пообещал, что в перспективе география применения такого транспорта будет распространена и на другие крупные федеральные трассы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что к 2028 году на дорогах России появится почти тысяча беспилотных грузовиков.

Но не только количеством обещают удивить. По подсчетам ведомства, эффективность роботизированных машин окажется более чем вдвое выше, чем у обычных грузовиков с живым водителем. Каждый беспилотник сможет проезжать до 300 тысяч километров в год — и все это без единого вмешательства человека за рулем.

