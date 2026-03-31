Смолов заключил мировое соглашение с потерпевшим по делу о драке в кафе

Элина Битюцкая
Экс-футболист «Краснодара» выплатил пострадавшему четыре миллиона рублей и попросил суд прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон.

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Бывший нападающий футбольного клуба «Краснодар» Федор Смолов урегулировал конфликт с потерпевшим по делу о драке в московском кафе. Об этом 5-tv.ru сообщила его адвокат Варвара Кнутова.

«Смолов и потерпевший заключили мировое соглашение. Суд рассмотрит ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон 1 апреля», — сказала защитница.

По словам Кнутовой, футболист признал вину и выплатил пострадавшему компенсацию в размере четырех миллионов рублей.

Инцидент произошел 28 мая 2025 года в заведении на Большой Никитской улице в Москве. Смолов вступил в перепалку с двумя посетителями, а затем набросился на них с кулаками. У одного из пострадавших медики диагностировали переломы нижней челюсти и стенки глазницы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в отношении Смолова возбудили уголовное дело после драки в центре Москвы.

Травмы потерпевшего, согласно медицинской экспертизе, квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Последние новости

18:31
Президенты России и Египта обсудили эскалацию на Ближнем Востоке
18:22
«Мы вошли в историю»: Израиль ответил на критику ЕС введения смертной казни
18:15
Россия и Египет расширяют промышленное сотрудничество
18:01
«Столько сложных арий»: Гарифуллина о последнем концерте с Хворостовским
17:51
Смолов заключил мировое соглашение с потерпевшим по делу о драке в кафе
17:42
«Символ культуры нашей страны»: оперная певица Аида Гарифуллина о Большом театре

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иранская война оказалась хуже всех кризисов вместе взятых
«Кровоизлияние в мозг»: модель из России Екатерина Блинова впала в кому в Таиланде
«Всегда будет молодым!» — Светлана Захарова поздравила Большой театр с 250-летием
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео