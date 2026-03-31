«Живет по закону»: пресс-секретарь Киркорова о его штрафе за курение в аэропорту

Элина Битюцкая
Певца заметили с сигаретой в здании воздушной гавани Барнаула в конце марта, после того как он прилетел на концерт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Певец Филипп Киркоров оплатил штраф, назначенный ему за курение в аэропорту Барнаула. Об этом 5-tv.ru сообщила пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская.

«Штраф оплачен. Артист всегда жил и живет по закону», — заявила она.

Нарушение зафкиксировали в конце марта. Киркоров прилетел на Алтай, чтобы отработать концерт, и его заметили с сигаретой в здании аэропорта. Он попал на видео местного жителя. На кадрах, разлетевшихся по соцсетям, видно, как артист в сопровождении команды проходит по зданию аэропорта, выпуская дым.

Ранее в разговоре со СМИ представитель певца объяснила нарушение усталостью после джетлага. Однако позже Успенская опровергла эту информацию.

«Киркоров чувствует себя замечательно. То, что из-за смены часовых поясов ему было плохо — это неправда», — уточнила пресс-секретарь.

Пользователи соцсетей возмутились нарушением запрета на курение в общественном месте. Инцидент привлек внимание транспортной полиции: в ведомстве отметили, что на видео четко прослеживается факт нарушения правил общественного порядка, и начали проверку.

Ранее суд выписал штраф в размере 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях рэперу Глебу Голубину, известному как Pharaoh.

Последние новости

18:31
Президенты России и Египта обсудили эскалацию на Ближнем Востоке
18:22
«Мы вошли в историю»: Израиль ответил на критику ЕС введения смертной казни
18:15
Россия и Египет расширяют промышленное сотрудничество
18:01
«Столько сложных арий»: Гарифуллина о последнем концерте с Хворостовским
17:51
Смолов заключил мировое соглашение с потерпевшим по делу о драке в кафе
17:42
«Символ культуры нашей страны»: оперная певица Аида Гарифуллина о Большом театре

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иранская война оказалась хуже всех кризисов вместе взятых
«Кровоизлияние в мозг»: модель из России Екатерина Блинова впала в кому в Таиланде
«Всегда будет молодым!» — Светлана Захарова поздравила Большой театр с 250-летием
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео