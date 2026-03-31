Президенты России и Египта обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси отметили необходимость немедленного прекращения боевых действий и вывода ситуации в политико-дипломатическое русло.

Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сегодня провели телефонный разговор. Об этом сообщили в Кремле.

Известно, что лидеры обсудили эскалацию на Ближнем Востоке. Отметили необходимость немедленного прекращения боевых действий и вывода ситуации в политико-дипломатическое русло.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Беседа состоялась по инициативе сербского лидера.

Глава Сербии выразил мнение, что в случае проведения наземной военной операции в Иране наступит тяжелейший энергокризис, который Европа не выдержит. При этом он сообщил, что Белграду удалось продлить газовый контракт на три месяца на выгодных условиях. По словам Вучича, цена газа для Сербии составит 320-330 долларов за тысячу кубометров, в то время как рыночная стоимость на бирже TTF достигает 645 долларов.

Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны также затронули вопросы энергетического партнерства и обсудили подготовку к заседанию российско-сербского комитета по торговле и научно-техническому сотрудничеству.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:59
«Моя лялечка»: Эвелина Бледанс про своего 14-летнего сына
19:48
Единый коридор: как новые дороги создают транспортный каркас от Ленобласти до Приморья
19:37
«Счастье важнее лайков»: Корзун о воспитании детей в мире с развитым интернетом
19:26
Зита или Гита: брошенному детенышу макаки в Ленинградском зоопарке выбирают имя
19:15
«Им ложечка в рот поступает»: Эвелина Бледанс о причине инфантильности зумеров
19:04
В Забайкалье мужчина застрелил троих человек и покончил с собой

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иранская война оказалась хуже всех кризисов вместе взятых
«Всегда будет молодым!» — Светлана Захарова поздравила Большой театр с 250-летием
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей
Вдова Ибрагимова о последних минутах жизни певца: «Умер у мамы с папой на руках»

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео