Президенты России и Египта обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сегодня провели телефонный разговор. Об этом сообщили в Кремле.

Известно, что лидеры обсудили эскалацию на Ближнем Востоке. Отметили необходимость немедленного прекращения боевых действий и вывода ситуации в политико-дипломатическое русло.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Беседа состоялась по инициативе сербского лидера.

Глава Сербии выразил мнение, что в случае проведения наземной военной операции в Иране наступит тяжелейший энергокризис, который Европа не выдержит. При этом он сообщил, что Белграду удалось продлить газовый контракт на три месяца на выгодных условиях. По словам Вучича, цена газа для Сербии составит 320-330 долларов за тысячу кубометров, в то время как рыночная стоимость на бирже TTF достигает 645 долларов.

Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны также затронули вопросы энергетического партнерства и обсудили подготовку к заседанию российско-сербского комитета по торговле и научно-техническому сотрудничеству.

