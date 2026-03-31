Путин и Вучич обсудили эскалацию на Ближнем Востоке: глава Сербии предупредил об угрозе энергокризиса

Белград получил выгодные условия по газу.

Эскалацию конфликта на Ближнем Востоке обсудили сегодня Владимир Путин и Александр Вучич. Телефонный разговор состоялся по инициативе главы Сербии. Он считает, что в случае наземной военной операции в Иране наступит тяжелейший энергокризис и Европа его не выдержит. Но у Сербии свои планы борьбы с энергодефицитом.

«Нам удалось продлить газовый контракт еще на 3 месяца на очень выгодных условиях. Сегодня газ ТТФ стоит около 645 долларов за тысячу кубометров, то есть мы бы платили примерно 690, если бы брали по рыночной цене, а мы фактически платим 320-330 долларов», — заявил президент Сербии Александр Вучич.

Как сообщила пресс-служба Кремля, помимо вопросов энергетического партнерства Владимир Путин и Александр Вучич обсудили подготовку к заседанию российско-сербского комитета по торговле и научно-техническому сотрудничеству.

