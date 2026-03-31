Россия и Египет расширяют промышленное сотрудничество

Российская компания «СПК Ресурс» и египетская Diar Consulting Group подписали соглашение о сотрудничестве на площадке международной энергетической выставки EGYPES в Каире. Документ ознаменовал начало нового этапа развития деловых и экспортных связей между Россией и Египтом, заявили в компании «Арка», которая оказала содействие переговорному процессу.

Отмечается, что подписанное соглашение открывает дополнительные возможности для развития технологического и экспортного сотрудничества. В условиях активного развития инфраструктуры и промышленности Египта российские решения в области насосного оборудования, автоматизации и нефтехимии могут получить практическое применение.

Участники церемонии подчеркнули, что соглашение выходит за рамки коммерческого взаимодействия и формирует основу для долгосрочного партнерства между деловыми кругами России и Египта, а также для реализации совместных проектов в регионе.

Подписи под соглашением поставили коммерческий директор ООО «СПК Ресурс», член генерального совета «Деловой России» Денис Карелин и директор Diar Consulting Group Хани Набир Эль-Генди. Организационное и юридическое сопровождение обеспечила генеральный директор ООО «Арка» Ирина Андреева.

ООО «СПК Ресурс» работает в сфере нефтехимии, дорожного строительства и промышленного инжиниринга, поставляя технологические решения, оборудование и материалы для предприятий нефтегазовой, химической и дорожно-строительной отраслей. Одним из ключевых направлений экспорта компании является линейка насосного оборудования, предназначенного для работы с битумом, высоковязкими и высокотемпературными средами.

