«Сыграло злую шутку»: Илья Гуров о сложностях с выбором пути у современных детей

Певец Гуров: трудности выбора профессии у детей возникают из-за избалованности

Современным детям стало сложнее определиться с будущей профессией из-за широкого выбора и отсутствия жестких ограничений. Об певец Илья Гуров заявил в беседе с корреспондентом 5-v.ru на Форуме технологического лидерства «Люди. Идеи. Будущее» в Государственной думе.

По его словам, представители нынешнего поколения обладают правом на ошибку и не ограничены во времени при выборе жизненного пути. Это, как пояснил Гуров, приводит к неопределенности: молодые люди часто меняют интересы и не могут остановиться на одной сфере деятельности.

«Сейчас поколение, которое имеет право на ошибку. И они вот: „Сегодня я хочу быть дизайнером, завтра — хочу быть певцом, послезавтра — хочу быть домохозяйкой, послепослезавтра — я хочу путешествовать, снимать в блог и зарабатывать на рекламе“. То есть сегодня настолько перенасыщен рынок и настолько много всего», — сказал певец.

Артист отметил, что в его детстве ситуация была иной. Так, уже к совершеннолетию артиста от молодых людей ожидали четкого понимания будущего. После 18 лет необходимо было поступать в вуз, строить карьеру и задумываться о создании семьи. У многих его сверстников к 20–23 годам уже были серьезные жизненные цели, в том числе покупка жилья и профессиональное развитие.

«У нас права на ошибку не было. В нашем поколении тебе 18 исполнилось — из дома „до свидания“ в институт. Если ты в институте получаешь стипендию, то еще хоть как-то ты дома можешь существовать. А если нет, то очень у многих моих сверстников там в 20, в 23 года уже была семья, уже была, ну, не ипотека, но цель — купить квартиру, продвигаться по карьерной лестнице и получить образование», — поделился исполнитель.

Также Гуров обратил внимание на влияние воспитания. По его мнению, современные дети растут в более мягких условиях, где их стараются оберегать и поддерживать, что иногда мешает формированию ответственности и самостоятельности.

«И самое главное — наше поколение, которое выросло, скажем так, под таким гнетом воспитания, когда ты растешь в довольно-таки жестких рамках, то что сегодня считается… Как так „сыночка-корзиночка“, „доченька-предоченька“, не дай бог лишний раз прикрикнуть, уже опеку вызывают. И поэтому вот это холение и лелеяние, оно и сыграло злую шутку», — сказал артист.

Сам Гуров рассказал, что определился с профессией еще в раннем возрасте. Вдохновившись выступлением певца Андрея Губина по телевизору, он решил связать жизнь с музыкой. Несмотря на отсутствие поддержки со стороны окружающих, Гуров продолжал идти к цели и не рассматривал для себя других вариантов.

«Мне было четыре года, по телевизору шла „Песня года“. И, если мне не изменяет память, там выступал Андрей Губин, и мне захотелось работать поющим мальчиком из телевизора. Мне так это все понравилось: сцена, музыка, творчество, вокал, танцы. Когда я узнал, что он еще сам пишет песни, я говорю: „Все, я буду сочинять“, потому что я всегда был активным ребенком, творческим. <…> Несмотря на то, что меня не поддерживали ни родители, ни сверстники, ни в школе ничего. Моя мечта, я ее культивировал. Я другого для себя вообще ничего не видел. <…> Никто, никогда не помогал. Наоборот, мешали», — вспомнил Гуров.

В итоге, как считает певец, избыток возможностей и свободы выбора, с одной стороны, открывает новые перспективы, но с другой — затрудняет принятие окончательных решений у молодого поколения.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.