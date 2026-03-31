«Им ложечка в рот поступает»: Эвелина Бледанс о причине инфантильности зумеров

Актриса Эвелина Бледанс: молодежь не спешит взрослеть из-за несамостоятельности

Современная молодежь часто не стремится к определенной жизненной цели и откладывает важные решения. Такое мнение актриса Эвелина Бледанс озвучила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru в Государственной думе на Форуме технологического лидерства «Люди. Идеи. Будущее».

Она пояснила, что зумеры привыкли к комфортным условиям, когда базовые потребности закрываются без значительных усилий, из-за чего их мотивация к активным действиям и построению карьеры снижается.

«Потому что они (молодежь. — Прим. ред.) вообще не хотят никем быть. Они привыкли, что им ложечка в рот все время поступает с хорошей едой, с денежкой, с красивыми курточками. И все, и они как бы… А зачем куда-то идти? Это же надо тут в институт, можно пропустить, взять справку там. Проспал, что-то заболело, пошел к врачу и так далее», — пояснила Эвелина.

Актриса отметила, что многие молодые люди предпочитают откладывать выбор жизненного пути, понимая, что взрослая жизнь потребует ответственности и самодисциплины. В результате они сознательно затягивают период неопределенности.

«А уже на работе будет сложнее, и ребята это понимают. И они поэтому думают: «Ну, я чуть-чуть еще отложу, отложу выбор, отложу, отложу», — сказала актриса.

При этом Бледанс подчеркнула, что ключевую роль в формировании жизненного направления может сыграть не только семья. По ее мнению, значимое влияние способен оказать случайно встреченный человек, который своим примером вдохновит и поможет определиться с целями.

«Потому что выбора как такого нет. Но он обязательно придет, когда придет в жизнь этого человека друг, который ему подскажет направление. И не всегда это может быть родитель — мать или отец. Это может быть просто человек, случайно попался на твоем жизненном пути. Ты настолько увидел и мотивировался его судьбой, что ты подумал: „Я тоже хочу так“. И изучил его жизненный путь, и пошел по этому жизненному пути. И достиг тех результатов, которых достиг этот человек, который был для тебя каким-то знаковым и важным», — сказала актриса.

Именно такой ориентир, как пояснила Бледанс, способен подтолкнуть молодежь к развитию и достижению результатов.

Ранее, писал 5-tv.ru, психолог объяснила, почему представителей молодежи называют «снежинками».

