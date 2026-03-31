Собянин: больницы Москвы получат новейшее лекарство от 13 видов онкозаболеваний

В Москве запустили производство лекарства для терапии 13 видов онкоболезней. Уникальность препарата в том, что он помогает иммунитету человека самостоятельно распознать и уничтожить раковые клетки.

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» наладил выпуск препарата для лечения сразу 13 видов онкологических заболеваний. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX.

Лекарство применяют при меланоме, раке легкого и других тяжелых заболеваниях. Его особенность заключается в том, что оно помогает иммунной системе человека самостоятельно распознавать и уничтожать раковые клетки.

Препарат уже включили в клинические рекомендации Минздрава и в перечень жизненно необходимых лекарств. В ближайшее время московские больницы начнут его получать.

Компания организует выпуск по офсетному контракту с городом. Благодаря этому терапия станет доступнее для жителей Москвы, а поставки сохранят стабильность.

Производство ведет один из крупнейших биотехнологических заводов страны. Предприятие также выпускает другие важные препараты — для лечения лейкоза, лимфомы и ревматоидного артрита.

Статус резидента особой экономической зоны дает компании налоговые льготы. Сэкономленные средства она направляет на новые разработки, которых сейчас насчитывается более ста, отметил мэр.

Москва активно поддерживает такие проекты. Развитие фармацевтики способствует реализации национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Технологии здоровья».

Ранее Собянин отметил, что высокотехнологичную медицинскую помощь жители столицы могут получать в более чем 30 городских больницах по 20 профильным направлениям.

