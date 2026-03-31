Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Николай Соловьев

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 17 0

За годы работы артист исполнил более 70 ролей на сцене, а также поставил девять спектаклей.

Чем был известен умерший актер Николай Соловьев

Фото: Новосибирский городской драматический театр

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заслуженный артист России Николай Соловьев скончался на 67-м году жизни. О его смерти сообщили в пресс-службе Новосибирского городского драматического театра, в котором актер служил более трех десятилетий.

«Дорогие друзья, с огромным прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни артист театра Афанасьева, заслуженный артист РФ Николай Соловьев», — отметили в некрологе.

Николай Соловьев родился в рабочем поселке Сузун в Новосибирской области. Позже он переехал в Норильск, где сначала работал в строительной сфере. После службы в армии будущий актер получил профессиональное образование, окончив Новосибирское театральное училище, и начал сценическую карьеру.

Соловьев принимал участие в создании Новосибирского городского драматического театра с конца 1980-х и впоследствии стал одной из его ключевых фигур, выступая как актер и реализуясь как режиссер.

За годы работы он исполнил более 70 ролей на сцене, а также поставил девять спектаклей. Помимо театра, артист снимался в кино и телесериалах, в том числе в проектах «Морские дьяволы. Рубежи Родины» и «Улицы разбитых фонарей — 16».

Соловьеву присвоили звание заслуженного артиста России в 2006 году. Коллеги и критики отмечали его профессионализм и любовь зрителей, подчеркивая значительный вклад артиста в развитие театрального искусства региона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.25
-0.05 93.27
-0.17
Последние новости

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Николай Соловьев
