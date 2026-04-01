В России стартовала приемная кампания в первый класс

Прием заявлений в первые классы в российских школах начался 1 апреля. Как сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ, в 2026 году за школьные парты сядут более 1,5 миллиона первоклассников.

Подать документы можно лично в школе, по почте с уведомлением о вручении или через Единый портал госуслуг.

В первую очередь заявления принимаются от семей, проживающих на территориях, закрепленных за школой, а также от льготных категорий граждан. Перечень льготных категорий утвержден приказом Министерства просвещения. Приказ о зачислении для них будет опубликован в течение трех рабочих дней после завершения приема заявлений. Первый этап подачи заявлений продлится до 30 июня.

Прежде 5-tv.ru сообщал, что в российских школах начались весенние каникулы, которые при любой системе обучения продлятся не менее семи дней. Ученики, обучающиеся по четвертям, будут отдыхать с 28 марта по 5 апреля. В школах с гибридной системой предусмотрены дополнительные каникулы с 21 февраля по 1 марта, а затем, с 28 марта по 5 апреля, — общие каникулы для всех.

