Блуждает по квартире: почему стиралка, душ и батареи начинают бить током

В одном из домов подмосковной деревни Ковригино люди бояться воды, прям как в средневековой Европе! И нет, проблема не в том, что она якобы переносит инфекции — жильцы уже давно смирились, что в душе их может ударить током!

Что в итоге предприняли жители и как поступать в подобных ситуациях? Виновато ли в этом плохое заземление или что-то не так с проводкой?

И почему привычные предметы быта становятся источником опасности, разобралась программа Пятого канала «Стройнадзор».

Почему в душе может ударить током

Каждый поход в душ для жителей многоквартирного дома в Ковригино — испытание.

«Мы пользуемся все электроплитами, электрическими титанами, так как у нас в летний период выключают горячую воду. И в основном бьет, когда купаются люди. Лет 10-15 тому назад у нас мужчину убило током», — поделилась староста деревни Лариса Максимова.

Люди полагают, что в их доме плохое заземление. Проблемы появились после капитального ремонта — тогда меняли и электропроводку. Как считают жильцы, что-то пошло не так.

«У нас кабель не соответствует ГОСТу. Идет три жилы, и по броне идет ноль. То, что не положено», — сказал электрик деревни Ковригино Валерий Чухнюк.

По словам местных, управляющая компания игнорирует жалобы. К сожалению, такие проблемы в старом жилом фонде — не редкость.

«Сталинские дома, хрущевки, которые построены 20 лет и ранее, то там заземление практически всегда отсутствует, либо оно сделано очень плохо, так как металл имеет свойство ржаветь, делалось все, как правило, из черной стали, она коррозирует со временем», — пояснил инженер по заземлению и молниезащите Дмитрий Прокопеня.

Зачем в домах нужно заземление

Система заземления обязательна во всех типах построек: будь то частный, многоквартирный дом или коммерческое здание.

Простыми словами, заземление — это кабель, который отводит лишнее напряжение от всех устройств в грунт. Если посмотреть на розетки и вилки электроприборов, с заземлением те, на которых есть металлические скобы и пластинки.

Но так ли важно наличие этой системы? Ведущий программы Филипп Курочкин решил проверить, что будет с человеком при ударе током в доме, где есть заземление, и там, где его нет.

Вместе со специалистом по заземлению Павлом Газалиевым они провели эксперимент с макетом. В основе установки — элемент питания батарейка «Крона». Ситуация моделирует ЧП: на корпус холодильника пришла фаза.

«Если наш человек, можете его подвинуть, дотронется до такого холодильника, ничего не произойдет, но если же он второй рукой возьмется за какие-то металлические части, будь то это батарея отопления, водопроводная какая-то арматура, кран с водой, произойдет замыкание цепи», — уточнил Газалиев.

При контакте модели человека с холодильником индикатор напряжения загорается — это значит, что ток идет от корпуса прибора через тело человека.

Далее специалист повторяет эксперимент, но на этот раз холодильник уже заземлен.

И все сразу меняется! При прикосновении к прибору ток через человека уже не идет, лампочка индикатора гаснет. Система защиты сработала — в реальной ситуации это спасло бы человека от удара током.

Почему бытовая техника и сантехника бьет током

Нарушения также приводят к поломке бытовой техники. Но иногда именно она становится причиной сбоя.

Электроприбор, у которого проблемы с заземлением, «кусается», даже если в доме все в порядке.

«Если мы говорим про ванну, значит у нас есть где-то либо блуждающие токи, это токи, которые проходят по тем частям, которые не должны проводить ток. Если на ванной есть потенциал, значит нужно ее подключать к системе заземления», — уточнил инженер по заземлению и молниезащите Дмитрий Прокопеня.

Такое случается и по другим причинам. Одна из них — неисправность водонагревателя.

«Друг вот поменял тэн, который пробивало электричеством. В воде было напряжение из-за того, что был тэн пробит», — добавил инженер.

Кто еще виноват в проблемах с заземлением

Бывает, что работу системы заземления во всем доме нарушают соседи. Например, самовольно меняют металлические трубы на пластиковые.

А иногда в другой квартире и вовсе могут воровать электроэнергию!

«Нынешний счетчик не обманешь. А тогда обманывать было очень легко. Магниты клали, много было способов», — рассказал электромонтажник Василий Прозоровский.

В частном доме с проблемами заземления разбирается хозяин. В многоквартирном — ситуация другая.

«Если причина находится внутри самой квартиры, то в данном случае, если истек гарантийный срок на обслуживание от застройщика, собственники обязаны своими силами привлекать электриков и иных специалистов и самостоятельно устранять недостатки. Если же причина кроется в энергоносителях, электросетях, инженерных коммуникациях, находящихся в общедомовых площадях, то в данном случае собственникам жилого помещения необходимо подать заявку в управляющую компанию», — разъяснил адвокат Евгений Семенов.

Как проверить безопасность своего дома

Но как быть, если жалобы игнорируются? Юристы рекомендуют зафиксировать нарушения, провести независимую экспертизу и решать вопрос в судебном порядке. А жители Ковригина в итоге пошли другим путем.

«Мы решили обратиться на сайт президента, в администрацию президента. Мы получили ответ, что наше обращение перенаправлено для осуществления функций прокурорского надзора в прокуратуру Московской области. Ну, будем надеяться, что сейчас что-нибудь станут делать для нашего городка», — призналась Лариса Максимова.

Если в помещении постоянно бьет током, нужно вызывать электриков. Они проверят, как работает заземление, специальными приборами или с помощью обычной лампочки.

А при строительстве дома прокладывать систему важно еще на этапе фундамента. Самый надежный материал стержней — оцинкованная сталь.