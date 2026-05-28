«Не ругаемся, чтобы мириться»: Топольницкая и Чехов о гармонии в семье

Пара любит проводить свободное время в путешествиях, однако их выходные дни редко совпадают.

Топольницкая и Чехов рассказали, что не ругаются, и поэтому им не нужно мириться

Семейная жизнь актрисы Юлии Топольницкой и ее мужа, комика Игоря Чехова строится без конфликтов, поэтому вопрос примирения перед ними никогда не встает. Об этом они рассказали корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «После Фишера. Инквизитор».

«Мы не ругаемся, чтобы мириться. У нас нет такого, чтобы мириться», — сказал Чехов.

Артистка также призналась, что иногда из-за напряженного рабочего графика в семье иногда возникают разногласия. Чтобы сгладить ситуацию супруги помогают друг другу «подсказками».

Топольницкая также подчеркнула, что любит с мужем путешествовать. Пара старается выезжать на отдых всякий раз, когда выходные супругов совпадают. Кроме того, они вместе участвовали в различных шоу.

«Мы обожаем путешествия. Как только совпадают наши графики, мы стараемся сразу же куда-то укатить. Мы как-то ездили вместе на „Форт-Боярд“ во Францию», — пояснила она.

При этом Юлия и Игорь добавили, что их выходные дни редко совпадают, из-за чего не всегда они нечасто бывают вместе на светских мероприятиях или кинопремьерах. Супруги добавили, что предпочитают смотреть фильмы в домашней обстановке.

