Польза без чудес: как коллаген влияет на кожу и суставы

Косметолог Носарева: коллаген может улучшить состояние кожи и суставов

Коллаген нельзя назвать чудо-средством против старения, но может улучшить состояние человеческого организма. Об этом изданию Газета.ру сообщила врач-косметолог Нана Носарева.

«Коллаген — это основной структурный белок соединительной ткани. Он входит в состав кожи, связок, сухожилий, хрящей, сосудистой стенки и даже костной ткани. С возрастом естественная выработка коллагена в организме постепенно снижается. Уже после 25–30 лет этот процесс начинает замедляться, а после 40 лет дефицит становится более выраженным», — заявила эксперт.

Специалист отметила, что коллаген из добавок не попадает в кожу или суставы прямиком. По ее словам, сначала он переваривается и распадается на аминокислоты, а потом организм сам решает, куда их направить. Наибольшую эффективность демонстрируют коллагеновые пептиды, которые лучше усваиваются и могут стимулировать собственный синтез коллагена.

Носарева подчеркнула, что регулярный прием может привести к увеличению увлажненности и эластичности кожи, улучшению состояния волос и ногтей, а также уменьшению дискомфорта в суставах. При этом она рекомендовала не ждать быстрых результатов.

«Коллаген — не лекарство и не „волшебная таблетка“. Если изменения и появляются, то обычно спустя несколько месяцев регулярного приема и чаще всего в сочетании с нормальным питанием, достаточным количеством белка, витаминов, физической активностью и общим уходом за здоровьем», — пояснила эксперт.

Кроме того, она добавила, что коллаген не заменит косметологические процедуры и не избавит лицо от морщин. По ее словам, если человек имеет серьезные проблемы с кожей, то нужно искать причину и обращаться к медикам.

Врач также сообщила, что негативно на собственный коллаген влияют курение, дефицит белка в организме, постоянный стресс, отсутствие сна и высокий уровень сахара. Эксперт подчеркнула, что перечисленные факторы действуют куда мощнее, чем препараты.

