Шутки кончились: россиян предупредили, что за розыгрыши 1 апреля могут уволить

Этот день не является особым в трудовом праве.

Могут ли уволить с работы за шутки

Доцент Кутарова: работодатель может уволить сотрудника за неуместные шутки

Работодатель может уволить сотрудника 1 апреля, если шутки нарушают деловую этику или содержат оскорбления. Об этом сообщила доцент кафедры предпринимательского права Президентской академии Мария Кутарова в беседе с ТАСС.

Шутки, которые нарушают правила внутреннего распорядка, деловую этику и подрывают репутацию компании, могут привести к дисциплинарным мерам, включая увольнение. Особенно если они мешают работе или грубо нарушают обязанности.

Неудачными шутками считаются розыгрыши с фальшивыми сообщениями от руководства, публикации в соцсетях с насмешками над работодателем или коллегами, а также высказывания, которые можно расценить как оскорбление или дискредитацию компании.

Как отметила эксперт, 1 апреля не является особым днем в трудовом праве. Действуют обычные нормы Трудового кодекса. Шутки сами по себе не запрещены, но их содержание и последствия важны. Нельзя унижать человека по национальному, религиозному, гендерному или иному признаку, а также дискриминировать или травить коллег.

Штрафы как дисциплинарное взыскание не предусмотрены. Удержания из зарплаты возможны только в строго установленных случаях. Поэтому шутить можно, но без перехода на личности и ущерба для работы.

Ранее стало известно, что работодатель может уволить сотрудника за токсичное поведение, так как оно часто проявляется через дисциплинарные нарушения. Хотя термин "токсичность" не указан в Трудовом кодексе, кодекс содержит основания для увольнения, включая неоднократное неисполнение обязанностей и грубые проступки. Для увольнения нарушения должны быть задокументированы.

