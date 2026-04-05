Ответ за брата: жертвы Эпштейна потребовали встречи с королем Карлом III

Светлана Стофорандова
Разговор хотят организовать в Вашингтоне во время празднования 250-летия независимости США.

Как бывший принц Эндрю связан с Эпштейном

Жертвы покойного финансиста-педофила Джеффри Эпштейна потребовали личной встречи с королем Великобритании Карлом III из-за связи его брата, бывшего принца Эндрю, с преступником. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«То, что было задумано как церемониальный визит, рискует превратиться в проверку готовности монархии противостоять одному из самых сложных и затяжных споров в истории королевской семьи», — говорится в публикации.

Особое желание для встречи выразила семья Вирджинии Джуффре — женщины, которая публично обвиняла бывшего принца Эндрю в насилии. Она сама не дожила до этого дня, покончив с собой в прошлом году.

«При ее жизни Эндрю вины так и не признал, хотя и заплатил ей от 7 до 12 миллионов фунтов (От 700 миллионов до одного миллиарда рублей. — Прим. ред.) в рамках внесудебного соглашения», — говорится в материале.

Провести встречу планируют в Вашингтоне во время празднования 250-летия независимости США.

Последние новости

4:50
Свыше 400 россиян оказались под арестом во Франции
4:33
Долги россиян достигли 45 триллионов рублей
4:16
И то нельзя, и это нельзя: названы самые распространенные рабочие запреты
3:56
Космонавты поздравили россиян с началом Недели Космоса
3:40
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 7000 метров
3:21
Россиянам рассказали, как помочь ребенку с поиском работы

Сейчас читают

Роковые позывы: британка не подозревала о беременности и родила в туалете
Погибшая год назад на Гран-Канарии женщина оказалась звездой реалити-шоу
Фрукты и овощи для похудения: что стоит добавить в рацион на диете
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео