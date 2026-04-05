Ректор МГУ Садовничий отпраздновал 87-летие

На постсоветском пространстве еще остались связи, которые, как нервные волокна единого живого организма, пронизывают территорию бывшей одной шестой части суши. Общая история, общая инфраструктура (та же железная дорога), русский язык и, как следствие, общее научное пространство.

Шесть постсоветских стран оказались связаны сетью филиалов МГУ. Флагман российского образования и науки одинаково востребован в Казахстане и Узбекистане, Армении и Азербайджане, снижая градус напряжения даже между конфликтующими сторонами. Это и есть настоящая мягкая сила.

И есть человек, который направил эту силу в нужное русло — бессменный ректор МГУ Виктор Садовничий, он на этой неделе отметил день рождения.

Президент его поздравил дважды — телеграммой и по телефону, уже менее формально. Пожелал здоровья, новых успехов в научной и образовательной деятельности.

Виктору Антоновичу 87 лет, и остается только удивляться и, по-хорошему, завидовать его энергии и его планам. В интервью «Известиям» Садовничий сообщил, что уже подана заявка на строительство нового кампуса МГУ — храма науки XXI века. И он хочет, чтобы студенты в него входили и удивлялись, как удивлялся когда-то он сам, входя в храм науки XX века.

«Я вспоминаю 1958 год, когда я приехал после шахты из Донецка, из Горловки, и встал перед главным входом и думаю — неужели это может быть, что такое вот богатство страна в послевоенное время построила? Разрушенная страна. И когда зашел в главное здание, я увидел, что это чудо. Мне хотелось, чтобы новые абитуриенты, которые приходили в Московский университет, переступив порог, говорили: «Это чудо», — рассказывает ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Шахтер из Горловки вот уже 34 года ректор главного университета России. И при всей организационной и общественной нагрузке Садовничий остается ученым с мировым именем. Лауреат трех госпремий, и все, можно сказать, получил «за космос». Он предложил математические инструменты для того, чтобы человек в космосе мог сохранять контроль над своим телом. Это не теория ради теории. Это — тренажеры, методики, реальные полеты. У МГУ — одного из немногих вузов мира — своя космическая программа. И эти уникальные компетенции сейчас как никогда востребованы.

