Извержение Фудзи может обесточить до 400 тысяч домов в Токио

Борис Сатаров

Пепел способен вывести из строя резервные генераторы, показали эксперименты.

Когда ждать извержения вулкана Фудзи

Фото: ZUMA Press Wire/ТАСС

Потенциальное извержение вулкана Фудзи может вызвать серьезные перебои в электроснабжении Японии и нарушить работу резервных генераторов. Об этом 5 апреля сообщило Японское общественное телевидение (NHK).

Совместно с учеными и производителями оборудования провели эксперимент: изучали влияние вулканического пепла на дизельные генераторы. Выяснилось, что при накоплении более семи сантиметров пепла у агрегатов начинает падать давление масла, а при уровне 27,5 сантиметра генераторы полностью выходят из строя.

По расчетам японского правительства, в случае извержения Фудзи в Токио за две недели может выпасть около десяти сантиметров пепла. Общий объем выбросов достигнет 490 миллионов кубометров. По оценкам экспертов, без электроснабжения могут остаться до 400 тысяч домохозяйств в столице и прилегающих районах.

